Salud federal y gobierno estatal previenen brotes epidemiológicos en comunidades afectadas

-El secretario de Salud del Gobierno de México, David David Kershenobich Stalnikowitz, encabezó reuniones de trabajo en Tlacuilotepec.

-El gobernador de Puebla Alejandro Armenta, puntualizó que se cumple la encomienda de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de atender de manera cercana a todas y todos.

-Por parte de IMSS-Bienestar se tienen más de 42 carpas médicas en 69 localidades.

Desde Puebla

TLACUILOTEPEC, Pue.- Con el propósito atender y supervisar las acciones en materia de salud, prevención y atención médica a la población damnificada, derivado de las fuertes lluvias registradas la semana pasada, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y el secretario de Salud del Gobierno de México, David David Kershenobich Stalnikowitz, encabezaron reuniones de trabajo en este municipio.

El secretario de Salud del Gobierno de México subrayó que esta segunda fase de la contingencia, la cual es de recuperación, también está centrada en la prevención de brotes epidemiológicos. En este sentido dijo que el Gobierno Federal mantendrá todo su respaldo para garantizar la salud y el bienestar de la población afectada. Reconoció el esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México, estatal y las fuerzas armadas, quienes han respondido con prontitud y eficacia.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta, reconoció la presencia del secretario de Salud y enfatizó que en Puebla se atienden y cumplen las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para atender la contingencia derivada de las intensas lluvias en la Sierra Norte. Subrayó y destacó la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN). Explicó que en Tlacuilotepec cuatro puentes fueron derrumbados por la lluvia, lo que ocasionó que la población no estuviera comunicada, pero con la maquinaria ya se atiende el retiro de escombros.

En su intervención, la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, recordó que fueron 23 municipios los afectados, 17 son prioritarios en atención. Resaltó que el trabajo de campo y la coordinación, han sido fundamentales para la atención con eficacia.

Por su parte, el titular de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que desde el Centro de Mando instalado en Huauchinango atienden los 11 frentes, coordinadamente con los tres órdenes de gobierno, lo que permite eficiencia en la contingencia. El coordinador de Protección Civil estatal, coronel Bernabé López Santos, afirmó que desde el inicio se atendió con apoyo de las fuerzas armadas.

El secretario de Salud estatal, Carlos Alberto Olivier Pacheco, detalló que en la Sierra Norte tienen desplegadas más de 127 brigadas con un personal conformado por más de 400 y han atendido a más de 39 comunidades. Resaltó que desde los primeros días de la contingencia actuaron con acciones para prevenir y atender el dengue, principalmente en Huauchinango y Xicotepec.

Cabe destacar que por parte de Imss-Bienestar se tienen más de 42 carpas médicas en 69 localidades, además se cuenta con el Hospital de Huauchinango y Xicotepec como apoyo o ancla. Por parte del ISSSTE tienen instaladas tres unidades en Huauchinango, Xicotepec y Pahuatlán.