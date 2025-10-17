Qué es la Andorra Cycling Masters, la próxima prueba en la que competirá Isaac del Toro

AS MÉXICO

El 2025 ha sido un año de consagración para el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien con apenas 21 años de edad se ha posicionado como una de las nuevas joyas del pelotón internacional. Integrante del poderoso equipo UAE Team Emirates, Del Toro ha firmado una temporada brillante, con triunfos en carreras de un día, victorias de etapa, títulos generales y, sobre todo, un histórico segundo lugar en el Giro de Italia.

El nacido en Ensenada no solo ha captado la atención por sus resultados, sino también por su forma de correr, agresiva, estratégica y llena de madurez. La semana pasada, en la edición 109 del Gran Piemonte, Isaac dejó una huella imborrable al remontar una desventaja de 40 segundos en la subida final, llevándose la victoria con una demostración de fuerza y carácter.

Ahora, el mexicano enfrentará un nuevo y desafiante capítulo en su joven carrera. Este 19 de octubre, los reflectores del mundo del ciclismo estarán puestos en el Andorra Cycling Masters, una competencia especial que reunirá a los cuatro mejores pedalistas del momento en un duelo sin precedentes.

Andorra

El evento constará de dos segmentos: una exigente cronoescalada de 8 kilómetros en el temido Coll de la Gallina, seguida de una etapa de 32 kilómetros entre Andorra la Vella y Escaldes Engordany, que pondrá a prueba no solo las piernas, sino también la estrategia y resistencia de los participantes.

Los Cuatro Jinetes del Ciclismo Mundial

Tadej Pogacar (Eslovenia, 27 años): El mejor ciclista del mundo en la actualidad. Con 107 victorias en su carrera, Pogacar es el referente absoluto del pelotón. Es compañero de equipo de Del Toro en el UAE Team Emirates, y cada aparición suya reescribe la historia del deporte.

Jonas Vingegaard (Dinamarca, 28 años): Doble campeón del Tour de Francia, el danés ha tenido un calendario reducido en 2025, pero su contundencia sigue intacta. Forma parte del Team Visma | Lease a Bike y siempre es un contendiente de temer.

Primoz Roglic (Eslovenia, 35 años): Un veterano de mil batallas, miembro del equipo Red Bull, siempre competitivo y una garantía en cualquier terreno. Su experiencia será clave en este desafío.

Isaac del Toro (México, 21 años): Con 17 destacados resultados en 2025, el mexicano llega en su mejor forma y con la confianza por las nubes. Es el más joven del grupo, pero también el que más ha sorprendido esta temporada.

Un reto con sabor a historia

El duelo en Andorra no es una simple competencia, es una batalla entre generaciones, estilos y ambiciones. Para Del Toro, será la oportunidad de medirse directamente con tres de los grandes nombres del ciclismo actual, incluido su propio compañero y mentor, Pogacar.

Con el respaldo de una temporada estelar, Isaac del Toro no solo representa el futuro del ciclismo mexicano, sino también una nueva era para el deporte latinoamericano en general. Lo que ocurra en Andorra puede marcar el inicio de una rivalidad que trascienda temporadas y haga vibrar a los aficionados del ciclismo en todo el mundo.