¿La NFL regresa a México con 2 partidos? Lo que se sabe para 2026

MARCA

La reapertura del remodelado Estadio Azteca podría tener dos partidos para el siguiente año.

Con la remodelación del Estadio Azteca para recibir al Mundial de Fútbol FIFA 2026, los juegos de la NFL en México se ha ausentado en las últimas temporadas, pero su retirada temporal de territorio mexicano se remonta desde 2022 cuando San Francisco 49ers doblegaron a Arizona Cardinals por marcador de 38 a 10. Sin embargo, la NFL no cierra una ventana sin abrir antes 3 más donde su gira internacional ha explorado los mercados de Brasil, España e Irlanda para sumarse a Inglaterra y Alemania.

Pero la espera está por terminar y México recibirá nuevamente al deporte de las tacleadas y su regresó habrá valido la pena una vez que se ha especulado que llegará con dos partidos en 2026, después de la culminación del Mundial de Fútbol. La noticia ha alegrado a los aficionados, pues para el año próximo serán 4 años sin que la NFL visite el país. Recientemente, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, aseguró que les entusiasma el viaje, aunque no dio más detalles.

¿Qué equipos de NFL estarían en México para 2026?

Algunas sedes tienen firmado recibir a un equipo en específico como los Jaguares de Jacksonville en Inglaterra. Sin embargo, hay países que están abiertos a recibir a equipos de la Conferencia Americana como de la Nacional. En México, han llegado a jugar importantes franquicias como Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, New England Patriots, Miami Dolphins, Oakland Raiders, Kansas City Chiefs entre otros más. Por lo cual la pregunta es ¿quién será el próximo a pisar la cancha del Estadio Azteca?

Uno de los equipos con mayor posibilidad de jugar en México es Dallas Cowboys, el equipo de la NFL más popular en el país y sería un candidato ideal para recibir al conjunto de la estrella solitaria con un Estadio Azteca remodelado. Fuentes anónimas han declarado que se ha tenido charlas con Jerry Jones y la intención es que el regreso a México sea espectacular. El rival, podría ser contra el conjunto de los 49’ers, con quienes han tenido una rivalidad histórica desde la década de los 90’s.

¿Cuáles son los juegos internacionales de la NFL en 2025?

Para la presente temporada 2025-26, la NFL ha incrementado a 7 los juegos alrededor del mundo, donde a la fecha se han celebrado 4 y este fin de semana se llevará el quinto juego internacional programado para este año. Los juegos que se han disputado son:

Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers en Sao Paulo, Brasil

Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers en Dublín, Irlanda

Minnesota Vikings vs Cleveland Browns en Tottenham, Inglaterra

Denver Broncos vs New York Jets en Tottenham, Inglaterra

Este domingo 19 de octubre se jugará el partido Los Angeles Rams vs Jacksonville Jaguars en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, y será el último en suelo británico para el presente año. Los dos restantes partidos internacionales son:

Atlanta Falcons vs Indianápolis Colts el 9 de noviembre en el estadio Olímpico de Berlín, Alemania

Y el debut de Madrid, España con el encuentro entre Washington Commanders vs Miami Dolphins en el modernizado estadio Santiago Bernabéu.