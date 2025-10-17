Puebla-vs-Tijuana: A-qué hora-y dónde-ver partido-hoy Liga-MX-2025

MEDIO TIEMPO
Regresa la Liga MX! Después de una larga pausa por la fecha FIFA de octubre vuelven las acciones del torneo Apertura 2025, y para abrir la Jornada 13 tendremos un duelo vital para los Xolos de Tijuana cuando se midan ante el Puebla.
Sebastián Abreu y los Xolos buscan mantener el ritmo ganador para quedarse en la parte alta de la tabla y seguir aspirando por un boleto directo a la Liguilla; conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.
¿Cómo llegan Puebla y Tijuana?
Hernán Cristante y los camoteros siguen sin hallar la fórmula de la victoria, luego de haber cosechado su noveno descalabro de la campaña (segunda al hilo) tras caer ante Querétaro en un fatal 3-1 en su visita al Corregidora, y seguir siendo amo y señor del sótano con 5 puntos.
Historia diferente para ‘El Loco’ Abreu y la manada del Mictlán, quienes se mantienen sin conocer la derrota tras sacarle un apretado empate a Monterrey en un agónico 2-2, y así, mantenerse en el 6° escalón con 20 puntos, 3 menos que Tigres (5°).
¿A qué hora juega Puebla vs. Tijuana HOY?
- Fecha: viernes 17 de octubre 2025
- Horario: 19:00 horas (centro de México)
- Sede: Estadio Cuauhtémoc, Angelópolis, Puebla
¿Dónde ver Puebla vs. Tijuana EN VIVO?
- Transmisión: FOX
- Streaming: Caliente TV
- Minuto a minuto: mediotiempo
Pronósticos
#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre Puebla vs Tijuana van así hasta el momento.
- Club Puebla: +165
- Empate: +265
- Club Tijuana: +135
