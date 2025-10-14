Vive Latino 2026: Estos son todos los artistas que se presentarán

EL IMPARCIAL

CIUDAD DE MÉXICO.- El Vive Latino 2026 ya tiene cartel oficial y promete ser una edición inolvidable. El festival se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, presentado por Amazon, y reunirá una combinación de leyendas del rock, íconos latinoamericanos y proyectos emergentes que buscan conquistar al público.

¿Quiénes son los artistas principales del Vive Latino 2026?

El lineup oficial incluye nombres internacionales y nacionales que destacan por su historia y energía en vivo:

Leyendas internacionales: The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Tom Morello, John Fogerty, Lenny Kravitz y Moby (DJ Set).

Íconos latinoamericanos: Los Fabulosos Cadillacs, Juanes, Illya Kuryaki and The Valderramas, Enanitos Verdes, Maldita Vecindad, Los Amigos Invisibles y El Gran Combo de Puerto Rico.

Artistas emergentes y nacionales: Love of Lesbian, Fobia, Enjambre, Hello Seahorse!, Kë Personajes, Moenia, Esteman & Daniela Spalla, Reyna Tropical, Rigoberta Bandini, Dread Mar I, Dubioza Kolektiv, Los Látigos, Banda Machos, Triciclo Circus Band, entre muchos más.

El festival también contará con otras bandas y solistas que han ido sumando su propuesta sonora: Airbag, Allison, Carlos Sadness, Cuco, Los Viejos, Los Pream, Filtro, Margarita Podridas, MC Davo, Meridian Brothers, Orqueska, Planta Industrial y Rich Mafia (Alemán + GeraMx).

Fechas y venta de boletos

La preventa Banamex comenzará el 17 de octubre a las 14:00 horas, con la opción de pagar a tres meses sin intereses. La venta general estará disponible a través de ticketmaster.com.mx y en el sitio oficial vivelatino.com.mx. Los organizadores recomiendan crear o actualizar la cuenta y tener lista la forma de pago para evitar contratiempos.

Vive Latino 2026: dos días épicos en la CDMX

El Estadio GNP Seguros será el epicentro de la música los días 14 y 15 de marzo. Como cada año, el festival promete una experiencia única donde los asistentes podrán corear sus canciones favoritas y descubrir nuevos talentos.

La organización del evento asegura que la música será el hilo conductor que conectará a todos los asistentes.

Novedades y sorpresas

Además de los actos principales, Vive Latino 2026 contará con bandas y proyectos emergentes que buscan destacar en la escena musical, como Margaritas Podridas, Planta Industrial y Erin Memento. También habrá presentaciones únicas con conceptos especiales, incluyendo Madre Perla, Orqueska y Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2.

La edición número 26 del festival busca combinar nostalgia y vanguardia: desde la potencia de Nacho Vegas y la Maldita Vecindad hasta la energía internacional de White Lies, The Mars Volta y Lenny Kravitz. Cada banda suma su “frecuencia” al gran mosaico sonoro que caracteriza al Vive Latino.

Consejos para disfrutar el festival

Revisar los canales oficiales @vivelatino para horarios, mapa del recinto, recomendaciones de ingreso y artículos permitidos.

Llegar con anticipación para disfrutar todas las presentaciones y evitar filas.

Mantener hidratación y protección solar durante las jornadas.

Vive Latino 2026 se perfila como un punto de encuentro donde la música y la cultura se celebran de manera colectiva. Con un cartel que mezcla historia y novedad, el festival invita a todos los asistentes a vivir la música en carne propia y ser parte de una de las experiencias más icónicas de México y Latinoamérica.

Los boletos ya están disponibles, y la recomendación es asegurarlos cuanto antes para no perderse esta edición histórica.