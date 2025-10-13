FGJEM aprehende a presunto feminicida de Itzel Díaz González

EL VALLE

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Ignacio “N”, investigado por su presunta participación en el feminicidio de la joven Itzel Díaz González, originaria del municipio de Otumba.

Luego de permanecer varios días retenido en la agencia del Ministerio Público de Chalco, el imputado fue trasladado a la Fiscalía Especializada de Homicidios con sede en Ixtapaluca, donde se integró la carpeta de investigación. Tras reunir los elementos de prueba, un juez de control en línea del Poder Judicial del Estado de México emitió la orden de aprehensión correspondiente.

Minutos antes de las 22:00 horas del domingo, José Ignacio “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde pasó su primera noche bajo resguardo. Se prevé que en el transcurso de este lunes sea presentado ante un juez de control para la audiencia inicial y la formulación de imputación por el delito de feminicidio.

De acuerdo con las indagatorias de la FGJEM, José Ignacio “N” sería el presunto autor material del asesinato de Itzel Díaz González. Los reportes señalan que privó de la vida a la joven y posteriormente ocultó su cuerpo dentro de una cisterna ubicada en su domicilio, en el municipio de Tepetlixpa, donde fue localizado por elementos de la Policía de Investigación.

La Fiscalía mexiquense reiteró su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y con el acceso a la justicia para la familia de la víctima, en el marco de la política de cero tolerancia a la violencia de género en el Estado de México.