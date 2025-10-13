Este lunes 13 de octubre fue el estreno de “Papás por siempre” a las 20:30 horas por “las estrellas”

Producción ejecutiva de Rosy Ocampo y protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron.

Una telenovela con temáticas con alto compromiso social, informativo y de valores humanos.

Por Mino D’Blanc

Este lunes 13 de octubre fue el estreno de “Papás por siempre”, nueva producción ejecutiva de la talentosa y experimentada Rosy Ocampo para TelevisaUnivision.

En esta telenovela cuyo slogan es “Unidos por el corazón” la reconocida productora hace alianza con Population Media Center (PMC) con el propósito de brindar información a través de los personajes de la historia acerca de la prevención del embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia de género. Además, se incluirán temas nuevos como la masculinidad transformadora.

El melodrama original protagonizado por Ariadne Díaz y José Ron presenta la historia del matrimonio de Tino y Aidé cinco años después de haberse casado. Todo ese tiempo ellos se han concentrado en su empresa MaxiMax que es una productora de contenido digital y musical. Ahora Rudolf (Martín Ricca) y Clara Luz (Daniela Luján) trabajan con ellos. Lamentablemente la mamá de Tino fallece a causa de un infarto fulminante. Durante el sepelio aparece Hernán (José Elías Moreno) quien es el padrino de Tino. Hernán intenta acercarse a él, pero lo rechaza. Al mismo tiempo llega Gisela (Erika Buenfil) a la casa de la familia Guevara Mosquera y quien es la mamá de Aidé, quien después de enviudar busca apoyo en su hija, pero lo único que consigue es despertar viejos resentimientos. Dicha familia empieza a convivir bajo el mimo techo con Hernán y Gisela, creando una atmósfera tensa y caótica que pondrá a prueba la relación de Aidé y Tino.

Cabe mencionar que “Papás por siempre” marca un antes y un después en la evolución de esta historia. Esto no solo por el desarrollo de su trama, sino también porque se suman las actuaciones de Altari Jarabo, Juan Diego Covarrubias, Adriana Llabrés, Pablo Valentín, Tania Lizardo, Michelle González, Alejandra Zaid y Sebastián Poza.

La trama de “Papás por siempre” define la telenovela moderna por su forma de revolucionar la manera que se percibe el amor, la familia y las responsabilidades compartidas.

“Papás por siempre” se transmitirá de lunes a viernes en la barra de las 20:30 horas por “las estrellas”.