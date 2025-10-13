María piña, veinte años de letras y emociones que siguen despertando conciencias

María Piña Escritora
Veinte años después de su primer libro, María Piña reafirma su compromiso con la palabra y con la mujer a través de su poemario “Bajo el manto de las palabras”.
Su obra, editada por Detorres Editores, es una invitación a la introspección, al amor y al poder transformador del lenguaje.
En este mismo año, la autora ha sorprendido con su incursión en la narrativa a través de su novela “El pecado que me envuelve”, editada por Con M de mujer, es una historia donde la fe, la pasión y la libertad se entrelazan con los cambios históricos de fin de siglo.
Síguela en redes sociales: @mariapinaescritora | www.mariapina.es
