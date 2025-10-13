Alumnos BUAP destacan en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025

En para atletismo consiguieron cuatro medallas de oro y tres de plata

Desde Puebla

En la Paralimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 2025, con sede en Aguascalientes del 22 de septiembre al 12 de octubre, tres estudiantes pusieron en alto el nombre de la BUAP en la disciplina de para atletismo, en la cual obtuvieron cuatro medallas de oro y tres de plata. Alexander Romero Calderón, Hanna Camila Vázquez García y Sophia Guadalupe Martínez Toribio

Hanna Camila Vázquez, alumna de la Facultad de Derecho, logró una presea dorada en salto de longitud, clasificación T11 (ceguera total), categoría juvenil superior; y dos medallas de plata en los 100 y 200 metros planos, junto con su entrenadora Irma Suárez Aragón. Previamente en el World Parathletics Grand Prix 2025, que tuvo lugar en mayo pasado en Guadalajara, Jalisco, consiguió medalla de oro en salto de longitud.

En la categoría juvenil menor T11, referente a ciego total, Alexander Romero Calderón, estudiante de la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso, se llevó tres medallas de oro en 400, 800 y 1,500 metros planos; así como una de plata en relevos 4×100 acompañado de su guía y hermano Miguel Romero. En el World Parathletics Grand Prix 2025 ganó el segundo lugar en 1,500 metros planos y el tercer lugar en la prueba de 400 metros planos.

Por su parte, Sophia Guadalupe Martínez Toribio, alumna de la Preparatoria Emiliano Zapata, a pesar de posicionarse en los primeros lugares no rebasó la marca de premiación para poder subir al podio: tercer lugar en los 400 metros planos, primer lugar en los 800 metros planos y segundo lugar en los 1,500 metros planos, en la categoría juvenil mayor, clasificación T11.

Compitió en compañía de su guía Abraham Rosete Sánchez, encargado de la Coordinación de Deporte Adaptado de la BUAP. Asimismo, logró la presea de bronce en los 1,500 metros planos en el World Para Athletics Grand Prix 2025.