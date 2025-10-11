SEDIF envía apoyo a municipios afectados por lluvias en la Sierra Norte

Arlette Hernández

En respuesta a la contingencia que viven distintos municipios de la Sierra Norte y Nororiental del estado a causa de las intensas lluvias, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) envió camiones con colchonetas, cobertores y paquetes de aseo personal y para limpieza a fin de cubrir las necesidades de las familias afectadas.

Con el propósito de brindar apoyo inmediato a quienes resultaron damnificados, el organismo mandó al municipio de Huauchinango y sus comunidades aledañas mil colchonetas, 5 mil cobertores, 11 mil botellas de agua y 200 paquetes de limpieza, que incluyen: tres cubetas, tres jaladores, tres escobas, dos mechudos, cinco kilogramos de jabón en polvo y cinco litros de limpiador líquido.

Asimismo, para el municipio de Teziutlán se enviaron 500 colchonetas, mientras que al municipio de Ciudad Serdán se destinaron 500 cobertores, con el objetivo de atender las necesidades básicas de descanso y abrigo de la población.

También se enviaron mil paquetes de higiene personal que incluyen: jabón y estropajo de baño, pasta y cepillo de dientes y shampoo, para la región las y los damnificados del municipio de Huauchinango.

El Sistema Estatal DIF reafirma su compromiso de trabajar coordinadamente con autoridades municipales, estatales y federales para garantizar el bienestar de las familias poblanas que enfrentan esta contingencia en las microrregiones Huauchinango y Xicotepec.