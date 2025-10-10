Video: 80 mil afectados por las lluvias en sierras Norte y Oriental, informó Alejandro Armenta a Claudia Sheinbaum

- Tres regiones de Puebla presentan afectaciones por las intensas lluvias: Armenta
- Cinco muertos en diferentes municipios y ocho desaparecidos en Huauchinango
Erika Méndez
Tres regiones de Puebla presentan afectaciones por las intensas lluvias en las últimas horas, informó el mandatario poblano, Alejandro Armenta Mier a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
A través de una videollamada, le indicó que las zonas dañadas son Huauchinango, Teziutlán y Zoquitlán.
Al momento, reportan 80 mil personas afectadas por deslaves, inundaciones y ríos desbordados.
Las autoridades ya realizan operativos de rescate, traslado aéreo y apoyo a comunidades incomunicadas.
5 FALLECIDOS Y 8 DESAPARECIDOS
*Afectaciones por lluvias en la Sierra Norte de Puebla*
25 *Municipios afectados*
8 *Desaparecidos* en derrumbe en Huauchinango
4 Ríos desbordados
13 Carreteras con cierres totales o parciales
5 *Fallecidos* (2 Pahuatlán, 1 tlacuilotepec, 2 más por confirmarse si son de Xicotepec o Huauchinango )
3 *Desaparecidos*
