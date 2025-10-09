La Granja VIP 2025: fecha de estreno, participantes y lo que debes saber del reality show

EXCELSIOR

La Granja VIP 2025 está lista para abrir sus puertas y llevar a la televisión mexicana un formato diferente de competencia. El nuevo reality show promete ofrecer al público contenido “fresco y nunca antes visto”, según se ha anunciado.

Durante diez semanas, 16 celebridades dejarán atrás su estilo de vida cómodo para enfrentarse a las exigencias de la vida rural y demostrar de qué están hechos fuera de los reflectores.

A lo largo del programa, los participantes, que incluyen actores, cantantes, atletas e influencers, vivirán completamente aislados en una locación ubicada en el Ajusco, donde deberán superar diversos retos físicos, emocionales y de convivencia.

El conductor del proyecto, Adal Ramones, adelantó que las pruebas sorprenderán tanto a los concursantes como a la audiencia, pues “nadie verá venir” lo que está preparado para ellos.

¿Dónde ver La Granja VIP 2025?

La apuesta del nuevo proyecto no se limita a las emisiones por televisión. El público podrá seguir La Granja VIP las 24 horas del día a través de Disney+, donde se transmitirá contenido exclusivo con los momentos más intensos del encierro.

Además, se realizarán galas en vivo durante toda la semana, en las que los famosos deberán competir, nominar, salvar o traicionar a sus compañeros, dependiendo de la dinámica del día.

La estructura semanal quedará de la siguiente manera: los domingos se realizará la gala principal y la eliminación. Los lunes estarán dedicados a la competencia del capataz; los martes se llevarán a cabo las nominaciones.

Mientras que los miércoles se celebrará la asamblea de estrategias; los jueves será el día de salvación y los viernes el temido día de la traición.

¿Qué famosos estarán en La Granja VIP 2025?

En el reality show participarán varios influencers, así como actores o conductores. Entre ellos se encuentran Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río “El Patrón”, César Doroteo “Teo”, Manola Díez, Kike Mayagoitia, Carolina Ross, Lis Vega y Omahi. Cabe mencionar que aún no se revelan a todos los participantes.

Cada uno de ellos llega con su propio estilo y trayectoria, lo que promete choques de personalidad y momentos intensos dentro de la competencia.

¿Quiénes serán los conductores de La Granja VIP 2025?

Adal Ramones será el encargado de guiar a los participantes en esta nueva aventura televisiva. A su lado estarán Kristal Silva y Alex Garza, quienes aportarán dinamismo y cercanía con el público, tanto en las galas como en las transmisiones diarias.

Para complementar las emisiones, se contará con un panel de críticos compuesto por Lola Cortés, Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente. Ellos analizarán cada semana las estrategias, conflictos y momentos más comentados del reality, aportando una mirada crítica y divertida sobre lo que ocurre en la granja.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP 2025?

El estreno está programado para el domingo 12 de octubre a las 8:00 p.m. (hora del centro de México), en el canal 1 y en Disney+, donde el acceso será continuo para quienes quieran ver lo que sucede dentro del encierro sin interrupciones.