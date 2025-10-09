Ocho de cada diez condominios viven sin seguro en México

Staff/RG

En México, sólo 8% de los condominios cuentan con alguna póliza activa; miles de familias están desprotegidas ante incendios, sismos o accidentes.

Mientras un condominio paga en promedio $27,500 por servicios básicos, una póliza de seguro cuesta entre $8,700 y $38,800 pesos.

Ciudad de México, octubre de 2025. – Aunque en la CDMX la Ley de Propiedad en Condominio exige contratar un seguro de responsabilidad civil, la realidad es que la gran mayoría de los edificios y fraccionamientos viven sin respaldo ante un siniestro.

De acuerdo con cifras recabadas por ComunidadFeliz, apenas 8% de los condominios en México cuentan con algún tipo de seguro activo, lo que significa que ocho de cada diez comunidades están expuestas en caso de un incendio, un sismo, una inundación o un accidente en áreas comunes.

“Un seguro no debería verse como un gasto adicional, sino como la protección mínima para el patrimonio colectivo. Lo preocupante es que, pese a la obligación legal en algunos estados, la contratación sigue siendo muy baja por desconocimiento, falta de presupuesto o simplemente burocracia”, afirma Raquel Huerta, Directora de la proptech.

Riesgos cotidianos

En la operación diaria de un condominio son frecuentes los siniestros: caídas en escaleras, fugas de agua, incendios eléctricos o robos de bienes comunes. Sin una póliza que cubra estas contingencias, los costos recaen directamente en los residentes o en el administrador.

“La consecuencia inmediata de no contar con un seguro es que la comunidad entera absorbe gastos inesperados que pueden ser millonarios, además de enfrentar conflictos legales y personales entre vecinos”, explica Huerta.

Contratar un seguro para un condominio resulta más accesible de lo que se piensa. Según datos de ComunidadFeliz, el costo promedio de una póliza en México oscila entre $8,700 y $38,800 pesos anuales, con una mediana de $27,500.

En contraste, un condominio puede gastar cantidades similares o mayores en servicios como agua o seguridad privada cada mes. “El problema no es tanto el costo, sino la prioridad. Hoy se destina más presupuesto a gastos operativos inmediatos y se deja de lado la protección de largo plazo”, agrega la ejecutiva.

Vacíos legales

A nivel nacional no existe una ley que obligue de manera general a todos los condominios a contratar seguros. La normatividad depende de cada estado o de los reglamentos internos de las comunidades, lo que genera una cobertura fragmentada. En la CDMX, por ejemplo, sí se exige un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, pero en la práctica su cumplimiento es mínimo.

“El marco legal actual no es suficiente. Mientras no haya fiscalización ni incentivos, la mayoría de los condominios seguirá desprotegida. Y esto no es un tema financiero únicamente, es un tema de seguridad ciudadana y de bienestar colectivo”, concluye la directiva.

