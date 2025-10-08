Tenemos el compromiso de atender las necesidades de todas y todos”: Tonantzin Fernández

*La presidenta municipal encabezó la 13ª edición del Miércoles del Pueblo*

Desde Puebla

*8 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Bajo la premisa de encabezar un gobierno cercano, sensible y comprometido con las y los ciudadanos, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó la 13ª edición de los Miércoles del Pueblo.

Desde las 07:00 horas, las y los cholultecas comenzaron a arribar al Complejo Cultural Cholula, donde la presidenta municipal, junto con titulares de secretarías y directores del Ayuntamiento, los recibieron para atender de manera directa y oportuna sus principales necesidades.

Durante la jornada, Tonantzin Fernández reafirmó que su administración mantiene un compromiso permanente de atención ciudadana, más allá de las jornadas semanales:

“Nos debemos al pueblo de Cholula. Hoy estamos aquí todas las áreas del Ayuntamiento para ustedes. Acérquense, conozcan los programas y beneficios que tenemos para mejorar su calidad de vida”, destacó.

Entre las principales solicitudes se registraron temas relacionados con servicios públicos, infraestructura, Limpia, Sosapach, apoyos económicos y materiales que contribuyen al bienestar de las familias cholultecas.

*ENTREGAN APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD*

Como parte de esta jornada de atención, el DIF Municipal realizó la entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad, mismos que fueron solicitados durante la edición anterior de los Miércoles del Pueblo. En esta ocasión, se otorgaron andaderas y bastones a personas adultas mayores.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, agradeció el respaldo de la presidenta municipal para fortalecer el trabajo conjunto a favor de los sectores más vulnerables: “Seguiremos trabajando en equipo para atender a quienes más lo necesitan. Nuestro compromiso es velar por el bienestar de todas y todos los cholultecas”, expresó.