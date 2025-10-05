En proceso de solventación las observaciones realizadas al ayuntamiento panista: Contralora municipal

María Tenahua

La contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, destacó que están en el proceso de solventar las observaciones al gobierno panista.

Por ello, cuando concluya, se dará a conocer si se sancionará a algún exfuncionario.

Precisó que actualmente quienes entrega la documentación requerida por la dependencia que encabeza son los funcionarios municipales actuales, de acuerdo a la ley de disciplina financiera.

Argumentó que ellos solo hacen esta labor, pero, en caso de una sanción administrativa o económica, los exfuncionarios tienen que responder.