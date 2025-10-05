En proceso de solventación las observaciones realizadas al ayuntamiento panista: Contralora municipal

María Tenahua
La contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, destacó que están en el proceso de solventar las observaciones al gobierno panista.
Por ello, cuando concluya, se dará a conocer si se sancionará a algún exfuncionario.
Precisó que actualmente quienes entrega la documentación requerida por la dependencia que encabeza son los funcionarios municipales actuales, de acuerdo a la ley de disciplina financiera.
Argumentó que ellos solo hacen esta labor, pero, en caso de una sanción administrativa o económica, los exfuncionarios tienen que responder.
You may also like
-
¡De terror: Asesinan a hombre en inmediaciones del mercado La Acocota!
-
Cadáver de un hombre con signos de violencia en Amozoc
-
¡Éxito total del festival Valle de Catrinas en Atlixco!
-
Puebla acompaña a la presidenta Sheinbaum en la transformación del país: Armenta
-
Trabajar de la mano con la gente, un compromiso permanente: Laura Artemisa