Canaco Puebla espera aumento de 2% en ventas este año 

María Tenahua

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), en Puebla, Juan Pablo Cisneros Madrid, prevé un crecimiento del 1.5 al 2 por ciento en ventas este año, debido a que los aranceles las han afectado.

Explicó que el crecimiento se ve reflejado por las temporadas de venta con altibajos.

Hay fechas con entre un seis y siete por ciento de aumento, pero se puede alcanzar un máximo incremento anual del dos por ciento.