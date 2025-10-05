Canaco Puebla espera aumento de 2% en ventas este año 

María Tenahua
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), en Puebla, Juan Pablo Cisneros Madrid, prevé un crecimiento del 1.5 al 2 por ciento en ventas este año, debido a que los aranceles las han afectado.
Explicó que el crecimiento se ve reflejado por las temporadas de venta con altibajos.
Hay fechas con entre un seis y siete por ciento de aumento, pero se puede alcanzar un máximo incremento anual del dos por ciento.
