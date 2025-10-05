¡De terror: Asesinan a hombre en inmediaciones del mercado La Acocota!

Desde Puebla
Tras riña matan a hombre a puñaladas en la Acocota.
Hombre de 25 años murió de varias puñaladas en el tórax tras presunta riña en inmediaciones del mercado la Acocota, en Puebla capital
Esta tarde de domingo en la 18 Norte y Privada 2 Oriente.
Se presume que el responsable habría sido detenido.
Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil para atender al lesionado, pero lamentablemente ya carecía de signos vitales.
