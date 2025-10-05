Cadáver de un hombre con signos de violencia en Amozoc

Desde Puebla
El cadaver de un hombre con signos de violencia y con soga en el cuello fue hallado en Amozoc.
La mañana de este domingo bajo los puentes del Periférico, en la inspectoria Casa Blanca.
El cadáver en el anfiteatro en calidad de desconocido.
