Cadáver de un hombre con signos de violencia en Amozoc

By Redaccion1 / 5 octubre, 2025

Desde Puebla

El cadaver de un hombre con signos de violencia y con soga en el cuello fue hallado en Amozoc.

La mañana de este domingo bajo los puentes del Periférico, en la inspectoria Casa Blanca.

El cadáver en el anfiteatro en calidad de desconocido.

