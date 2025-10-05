Entidad Slider Principal

¡Éxito total del festival Valle de Catrinas en Atlixco!

By Redaccion1 / 5 octubre, 2025

Desde Puebla

En su primer fin de semana, el festival Internacional Valle de Catrinas Atlixco ha recibido a miles de visitantes que disfrutan de su color, tradición y encanto.

Atlixco se consolida como un gran referente nacional para conmemorar el Día de Muertos.

