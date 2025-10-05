¡Éxito total del festival Valle de Catrinas en Atlixco!

Desde Puebla
En su primer fin de semana, el festival Internacional Valle de Catrinas Atlixco ha recibido a miles de visitantes que disfrutan de su color, tradición y encanto.
Atlixco se consolida como un gran referente nacional para conmemorar el Día de Muertos.
You may also like
-
Puebla acompaña a la presidenta Sheinbaum en la transformación del país: Armenta
-
Trabajar de la mano con la gente, un compromiso permanente: Laura Artemisa
-
¡Se hizo del rogar! Enrique Iglesias invita al escenario a Checo Pérez y se le arrodilló en pleno concierto
-
Posgrado en Dispositivos Semiconductores celebra cuatro décadas de trabajo científico BUAP
-
Puebla inicia con paso firme en el Para Atletismo