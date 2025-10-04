Tonantzin Fernández toma protesta a los Consejos de Participación Ciudadana

Arlette Hernández

Con la firme convicción de que un gobierno debe escuchar y tomar en cuenta a todas y todos, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, tomó protesta a los Consejos de Participación Ciudadana.

En su intervención, Carlos Carrillo, titular de la Secretaría de Gobernación municipal, destacó que esta acción es fundamental para conocer de primera mano las inquietudes de la población y atender las causas desde una visión integral.

Por su parte, la presidenta municipal agradeció la disposición de las y los integrantes, reconociendo que la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno siempre se traduce en beneficios colectivos.

Quedaron integrados los siguientes Consejos de Participación Ciudadana:

• Educación

• Salud

• Discapacidad

• Agricultura y Ganadería

• Ecología

• Fomento al Empleo

• Turismo

• Desarrollo Indígena

• Impulso a los Artesanos

Finalmente, Tonantzin Fernández resaltó la importancia de contar con especialistas y representantes de cada sector, ya que su experiencia permitirá diseñar políticas públicas y acciones efectivas que atiendan las necesidades reales de la ciudadanía.

