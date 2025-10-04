Recuperan en Huauchinango dos pipas robadas 

Abelardo Domínguez

Esta tarde, un operativo conjunto de la policía estatal y la Marina llevó a la recuperación de dos pipas reportadas robadas el pasado domingo.

Las unidades fueron localizadas en la comunidad de Cuautitla, municipio de Huauchinango, en un predio inmediatamente asegurado por las autoridades.

​Las labores de retiro y aseguramiento se efectuaron cerca del Campus BUAP. Las dos pipas, que presuntamente se encontraban vacías al momento del robo, serán puestas a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones que permitan esclarecer quién o quiénes dejaron los vehículos ocultos en ese lugar.

​Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial sobre el decomiso, ni se ha confirmado si hubo personas detenidas durante el operativo.

​

​El hallazgo y posterior retiro de las unidades ha reavivado la preocupación de los habitantes de la zona, quienes claman por un incremento en la vigilancia en las carreteras. Ciudadanos consultados expresaron que la inseguridad “está peor cada día” en la región, solicitando a las corporaciones de seguridad una respuesta más contundente ante el constante robo de vehículos de carga y otros delitos.

​La investigación sobre el robo y la recuperación de las pipas sigue en curso.