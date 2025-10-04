García Parra destaca reelección de Lilia Cedillo en la BUAP

Erika Méndez

El coordinador de gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, destacó la reelección de Lilia Cedillo Ramírez como rectora de la BUAP.

Al asistir al informe de la rectora de la máxima casa de estudios, indicó que su reelección es reflejo de un liderazgo académico.

Resaltó que es un día histórico, porque la primera mujer que llegó a la rectoría de la BUAP consolida un segundo período y los avances son conquistas que fortalecen a la universidad.

“En sus manos descansa la responsabilidad de formar profesionales íntegros, de compromiso y vocación de servicio hacia Puebla”, dijo García Parra.