Video: Los alumnos son prioridad en la BUAP, reiteró Lilia Cedillo en su 4to informe y nueva ntoma de protesta

Un diálogo proactivo al interior de la máxima casa de estudios, llama la rectora

María Huerta

Durante su cuarto informe de labores, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, llamó a un diálogo proactivo al interior de la máxima casa de estudios.

Dejó en claro que es necesario generar un acercamiento con toda la comunidad estudiantil y que trabajará, para ganarse la confianza de todos

Desde el Edificio Carolino, aseguró que los más de 124 mil alumnos de nivel medio superior, superior y posgrado son prioridad y se les brinda acompañamiento, para que concluyan sus estudios con éxito.

Acompañada de José Luis García Parra, coordinador del gabinete en representación del gobernador Alejandro Armenta, ademásd el alcalde José Chedraui, la rectora añadió como principal objetivo cumplir los compromisos tras el paro estudiantil.

Poner en marcha el comedor universitario, fortalecer la infraestructura en los campus regionales, brindar más apoyos a los docentes y acercamiento con la comunidad estudiantil.

Tras los hechos de esta semana en la BUAP, la rectora Lilia Cedillo recalcó que fortalecerá el trabajo en la salud emocional de los jóvenes, que, además, debe atenderse desde los hogares.

Asimismo, indicó que ninguna expresión pacífica y respetuosa será reprimida en la Universidad Autónoma de Puebla, luego del paro estudiantil.

Lilia Cedillo agregó que en el nuevo periodo como rectora el eje central en la institución será fomentar una gobernanza por la paz.

Cabe destacar que Lilia Cedillo rindió protesta como rectora de la BUAP para el periodo 2025-2029, luego de que en el pasado proceso electoral obtuvo el triunfo.