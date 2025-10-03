Presenta Tonantzin Fernández la plataforma digital visitcholula.mx

*- Con esta herramienta, cualquier usuario podrá conocer los atractivos y lugares turísticos de San Pedro Cholula*

Desde Puebla

*3 de octubre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, lanzó la nueva plataforma digital visitcholula.mx, una herramienta innovadora para descubrir todo lo que ofrece el municipio más visitado de Puebla.

Con un solo clic, los usuarios podrán conocer los lugares imperdibles de San Pedro Cholula: iglesias y zonas llenas de historia, restaurantes, bares, hoteles, así como rutas, mapas interactivos y guías para disfrutar al máximo su estancia.

La plataforma también cuenta con un chatbot en español e inglés que responde preguntas de los visitantes y pone a disposición números de emergencia, haciendo la experiencia más práctica y segura.

Tonantzin Fernández aseguró que este portal se mantendrá en constante actualización para integrar a todos los comercios y atractivos del municipio: “Queremos que cada visitante viva una experiencia única y completa, y que San Pedro Cholula se consolide como el latido de Puebla”, subrayó.

Agregó que, con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y de las secretarías estatales, San Pedro Cholula se prepara para convertirse en el gran epicentro turístico de Puebla, ofreciendo a sus visitantes una experiencia única que combina tradición, cultura, gastronomía y deporte.