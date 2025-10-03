Video: Presenta Armenta a Sheinbaum el prototipo de bicicleta eléctrica hechas por manos poblanas

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el prototipo de una bicicleta eléctrica hecha por manos poblanas.
Este viernes participó en la mañanera presidencial, destacó que en Puebla se implementarán 500 kilómetros nuevos de ciclovías.
Destacó que el objetivo es fomentar la salud y movilidad. Además de impulsar la economía local a través de la creación de talleres en la entidad.
