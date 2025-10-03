Mundial Sub-20: Así quedaron todos los grupos tras la Jornada 2

ADRENALINA

La Jornada 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 dejó algunas selecciones con su boleto a octavos de final y a México en segundo sitio de su llave

La fase de grupos ha mostrado varias sorpresas, con líderes inesperados y combinados que quedaron rezagados antes de lo previsto. Este es el panorama en cada sector tras la disputa de la Jornada 2.

JAPÓN, ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS DOMINAN SUS SECTORES

En el Grupo A, Japón confirmó su condición de favorito con dos victorias consecutivas que lo colocan en octavos de final. Chile y Nueva Zelanda tienen tres unidades cada uno y se jugarán el segundo lugar, mientras que Egipto quedó eliminado sin puntos.

En el Grupo D, Argentina no tuvo problemas y con seis unidades ya está matemáticamente clasificado. Italia, con cuatro puntos, sigue en la pelea, mientras que Cuba mantiene esperanza con una unidad. Nueva Zelanda, en cambio, ya no tiene posibilidades.

Por su parte, en el Grupo E, Estados Unidos se convirtió en el primer país de la Concacaf en amarrar la clasificación al sumar seis puntos. Francia y Sudáfrica se mantienen con vida con tres unidades cada uno, mientras que Nueva Caledonia quedó eliminada tras dos derrotas.

MÉXICO, COLOMBIA Y NORUEGA, A ESPERAR LA ÚLTIMA JORNADA

En el Grupo B, Ucrania y Paraguay lideran con cuatro puntos cada uno, mientras que Panamá y Corea del Sur apenas tienen una unidad, pero aún con opciones de sorprender en la última fecha.

El Grupo C es uno de los más reñidos. Marruecos dio la campanada con dos victorias que lo colocan como líder. México, con dos empates, está en el segundo lugar con dos puntos, pero Brasil y España (ambos con uno) podrían complicar al Tri en la jornada final.

Finalmente, el Grupo F se mantiene abierto: Colombia y Noruega cuentan con cuatro unidades, Nigeria tiene tres y Arabia Saudita quedó sin posibilidades al no sumar.

Con este panorama, la última fecha promete emociones y sorpresa , ya que varias selecciones dependen de sí mismas para sellar su pase a los octavos de final.