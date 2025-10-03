Mexicanos detenidos en Israel son trasladados a Ketziot, la prisión más grande del país

EXCELSIOR

Los connacionales se encuentran en buen estado y deberán ser repatriados en los próximos días; están en la prisión de Ketziot, de máxima seguridad

El ejército de Israel detuvo a seis de los siete mexicanos que viajaban en la flotilla humanitaria Global Sumud y fueron trasladados a la prisión de Ketziot, la más grande de ese país y de máxima seguridad.

La dependencia reportó que los connacionales llegaron al puerto de Ashdod.

“Los participantes de la flotilla, incluidos seis ciudadanos mexicanos, fueron trasladados al puerto de Ashdod y posteriormente llevados a un centro de detención en Ketziot, donde se encuentran sanos y salvos”, confirmó por separado la embajada de Israel en México.

En colaboración con personal consular de sus respectivos países, se está llevando a cabo un proceso coordinado para su pronta repatriación, el cual se espera concluya en los próximos días, agregó el organismo diplomático.

El grupo se componía por Arlin Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaytán y Diego Vázquez Galindo.

La SRE añadió que en el caso de Miriam Moreno Sánchez, la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla, se dirige rumbo a Chipre y está en libertad.

El grupo fue interceptado por la marina de Israel en aguas internacionales el pasado miércoles, cuando se dirigía a la Franja de Gaza.

Con lo que funcionarios de la embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa la situación en el lugar, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

La cancillería refirió que, hasta la fecha, se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Exteriores de Israel.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los mexicanos detenidos no cometieron ningún delito, y urgió al Gobierno israelí su liberación, así como permitir la entrega de la ayuda humanitaria al pueblo de Palestina.

“La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos todos, pero en particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito”, comentó.

Sobre esto, la Universidad Nacional Autónoma de México demandó a Israel la inmediata liberación y repatriación de Arlin Medrano, estudiante de la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La institución expresó su “rechazo y preocupación” por la intercepción de la embarcación.

Tras la detención, hay un buque que sigue avanzando hacia Gaza, de los 40 que iban en un inicio.