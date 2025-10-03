La Arrolladora Banda El Limón presenta su nuevo sencillo “DPM”

Staff/RG

La Arrolladora Banda El Limón, una de las agrupaciones más emblemáticas y queridas de América Latina, continúa ampliando su legado musical en el género regional con el lanzamiento de su más reciente sencillo “DPM”, un cover del éxito de la cantautora puertorriqueña Kany García, ahora refrescado al inconfundible estilo y ritmo de banda.

“DPM”, compuesta por Kany García, Yasmil Marrufo, Richi López y Servando Moriche, es un tema que celebra la liberación y la felicidad que llega después de terminar una relación tóxica. Con esta nueva versión interpretada por el nuevo vocalista de la banda Max Cervantes, La Arrolladora le imprime toda la energía, fuerza y pasión que la ha convertido en referente de la música mexicana en el mundo, ofreciendo una propuesta renovada que conecta con nuevas audiencias sin perder su esencia.

El lanzamiento de “DPM” llega en un momento de gran éxito para la agrupación. Actualmente, siete canciones de su catálogo se encuentran en el Top 200 Semanal de Spotify México, reafirmando la vigencia y fuerza de sus clásicos:

• #20 – El final de nuestra historia

• #70 – Ya es muy tarde

• #77 – Ya perdí la fe

• #79 – Mi segunda vida

• #121 – Aquí hay para llevar

• #145 – El ruido de tus zapatos

• #151 – Te estaré esperando

Estos logros digitales se suman a su participación en el Zócalo de la CDMX en la celebración del Grito de la Independencia, su pasada presentación en la Arena Ciudad de México al mostrar un recinto que lució a su máxima capacidad y a su imponente presencia en plataformas: más de 4.92 millones de suscriptores en YouTube y más de 3 millones de seguidores en TikTok, consolidando a La Arrolladora Banda El Limón como una de las agrupaciones más influyentes y trascendentes de la música regional mexicana.

