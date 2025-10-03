CU2, Centro de Simulación y programa lactario, entre los logros importantes de Lilia Cedillo

María Huerta

El próximo sábado 4 de octubre se llevará a cabo el Cuarto Informe de Labores de Lilia Cedillo Ramírez al frente de la BUAP como parte de su primer periodo; toda vez que ese mismo día arrancará su reelección por cuatro años más correspondiente al 2025-2029.

Entre los principales logros de Cedillo Ramírez, resaltá la construcción de Ciudad Universitaria 2, donde entregó tanto la primera y segunda etapa.

Asimismo, logró el aumentar la matrícula con 18 mil 348 espacios, y para este 2025, ingresaron a la máxima casa de estudios

40 mil 009 estudiantes.

Otro rubo que resalta en el incremento en unidades del Sistema de Transporte Universitario, al adquirir 19 unidades más que se suman a las 20 iniciales.

También puso en marcha el Centro de Simulación ‘Dra. Matilde Montoya Lafragua’ con tecnología de punta, único en el país, con el fin de que estudiantes de medicina cuentan con un espacio dónde practicar.

Finalmente, la rectora implementó el programa de lactarios para mamás universitarias.