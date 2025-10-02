Reforma a La Ley de Amparo, un retroceso histórico: Alejandro Moreno

Staff/RG

El Presidente Nacional del PRI dijo será un golpe directo a los derechos y libertades de los mexicanos frente a los abusos del poder.

Alertó a organismos internacionales y de derechos humanos sobre el incumplimiento de obligaciones a los tratados internacionales en que está incurriendo el Gobierno de Morena.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, denunció que esta misma semana Morena pretende consumar en el Senado su reforma a la Ley de Amparo, a la que calificó como un “retroceso histórico”, y advirtió que será un golpe directo a los derechos y libertades de los mexicanos frente a los abusos del poder.

Previó que “lo harán como es su costumbre: al vapor, sin debate, sin apertura, pretendiendo engañar a la gente con un par de audiencias públicas e ignorando las voces de especialistas y organizaciones civiles”.

En un video que subió a sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del tricolor dijo que eso es algo que no podemos permitir, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía, a la sociedad civil, a las cámaras empresariales, a las universidades y a todos los actores democráticos a cerrar filas para defender el derecho de cada mexicana y mexicano a exigir justicia.

Luego de señalar que “aquí está el PRI para defender a México”, el Presidente Alejandro Moreno alertó a los organismos internacionales y de derechos humanos sobre el incumplimiento de obligaciones a los tratados internacionales en que está incurriendo el Gobierno de Morena al pasar esa reforma.

Anticipó que en el PRI “vamos a dar esta batalla en el Congreso. Vamos a señalar y a denunciar el atropello que está cometiendo Morena”.

El dirigente nacional recordó que por más de un siglo, el amparo ha sido la herramienta que permite a cualquier persona defenderse de los abusos de la autoridad, por lo que consideró que limitarlo es una medida propia de las dictaduras, que buscan silenciar la crítica y concentrar el poder.

Tras argumentar que la iniciativa limita el acceso a la justicia, debilita los contrapesos, y pone en riesgo los derechos humanos de millones de mexicanos, citó, por ejemplo, que sin amparos colectivos, comunidades enteras podrían quedar indefensas ante obras del gobierno que invadan sus tierras o destruyen su medio ambiente.

Además, agregó, si el gobierno puede tomar decisiones sin que un juez pueda frenarlas, las empresas no sabrán si sus inversiones están seguras. Y si no hay inversión, subrayó, no hay empleos y tampoco hay crecimiento.

Aseveró que “si una autoridad actúa de manera injusta y abusiva en tu contra, vas a quedar completamente expuesto y vulnerable, pues el gobierno tendrá la ventaja en los juicios”.

De esa manera, explicó el Presidente Alejandro Moreno, “lo que antes era una herramienta para defender al pueblo del poder, ahora lo será para blindar al poder frente al pueblo”.

Por lo anterior, expuso que la imagen de México ante el mundo está “por los suelos”, y aseguró que ninguna nación confiará en un gobierno que pisotea los derechos humanos como Morena lo está haciendo.