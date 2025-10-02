Poder Judicial del Estado fortalece su estructura con nuevos nombramientos ante los retos de 2026

Staff/RG

Puebla, Pue.- El Consejo de la Judicatura dio a conocer una serie de ajustes administrativos y nombramientos que entran en vigor a partir de esta semana, con el propósito de fortalecer la estructura del Poder Judicial y prepararlo para los retos que implicará la Reforma Judicial, así como la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Estos cambios responden a la necesidad de contar con un Poder Judicial más eficiente y capaz de responder con oportunidad a las demandas ciudadanas.

Los nuevos nombramientos abarcan áreas clave como la Secretaría de Pleno del Consejo de la Judicatura, la Secretaría Jurídica, la Escuela Estatal de Formación Judicial, la Dirección General de Seguimiento, la Dirección de Estadística, la Administración de Oralidad Penal y la Administración de Juzgados de Oralidad Familiar.

La renovación responde a la necesidad de fortalecer a la institución de manera que el Poder Judicial pueda transitar de manera organizada y efectiva ante las próximas reformas legales y normativas, asegurando una impartición de justicia más ágil y confiable para la ciudadanía.