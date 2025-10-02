Inauguran en San Pedro Cholula primera Tienda Bienestar 

Desde Puebla
*2 de octubre, 2024. San Pedro Cholula, Pue. –* Bajo la premisa de fortalecer la economía de las familias cholultecas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, en coordinación con los órdenes estatal y federal de gobierno, inauguró la primera Tienda Bienestar de la actual administración.
Durante el evento, Fernando Silva, gerente general de las Tiendas Bienestar, reconoció a la presidenta municipal por brindar las facilidades necesarias para la apertura de este espacio, ubicado en la junta auxiliar de Rafael Ávila Camacho (Manantiales), el cual se convertirá en un parteaguas para la instalación de más tiendas en el municipio.
Representantes de la Secretaría de Bienestar municipal y miembros del comité de la Tienda Bienestar coincidieron en que este tipo de acciones son reflejo de la sensibilidad y compromiso de los gobiernos actuales por mejorar las condiciones de vida de las y los cholultecas.
Por su parte, la presidenta municipal agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por impulsar este importante proyecto, destacando que “las Tiendas Bienestar priorizan la economía de las familias, pero también su alimentación adecuada, al ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles”.
Finalmente, Tonantzin Fernández reiteró que su administración mantiene firme el compromiso de trabajar de la mano con los diferentes órdenes de gobierno para seguir generando políticas públicas que impacten positivamente en todos los ámbitos del desarrollo social.
