Puebla registra cuatro asaltos diarios a transportistas

Erika Méndez
Este año, el estado de Puebla ha registrado en promedio cuatro asaltos a transportistas diarios, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las cifras de enero a agosto señalan en total mil 118 carpetas de investigación abiertas este año.
De acuerdo con la FGE, el 96.2% de los casos fue con violencia; es decir, mil 76 y apenas 42 sin ella.
El mes con más denuncias fue abril con 164, en enero hubo 141, febrero 128, marzo 144, mayo 159, junio 141, julio 130 y agosto 111.
You may also like
-
Rutas del norte de la ciudad, 13 y 43 registran más robos en el transporte público: Félix Pallares
-
Video: Caos en el bulevar 5 de Mayo tras cierre de vialidad
-
Marchan y amagan con tomar la caseta México Puebla
-
¡Toluca remonta y conquista la Campeones Cup 2025!
-
Lluvias y tormenta eléctrica durante la tarde-noche este jueves en Puebla capital