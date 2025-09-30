Rescatan a personas atrapadas en sus autos en el bulevar Carmelitas durante la lluvia

Desde Puebla

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que, derivado de la precipitación pluvial de esta tarde-noche, sobre el Bulevar Carmelitas y la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Tres Cerritos, fueron rescatadas ilesas, las personas ocupantes de cuatro vehículos que quedaron varados por inundación en vía pública.

Por lo anterior, personal de Protección Civil acudió, de manera inmediata al punto, para realizar acciones en favor de la ciudadanía ante situaciones que representaron un riesgo para su integridad física.

Una vez que descartaron personas lesionadas y rescataron a los ocupantes de los vehículos, se realizaron trabajos para sacar los vehículos varados.

Es importante mencionar que, al encontrarse en una emergencia, llame al número de emergencias 911, con el objetivo de que el personal capacitado realice, con equipo especializado, las maniobras necesarias para atender el reporte.