Encuentran cadáver en la colonia Campestre Mayorazgo

Desde Puebla
Un hombre de 46 años fue hallado sin vida dentro de su domicilio y con señales de violencia en la colonia Campestre Mayorazgo, Puebla capital.
La noche de este martes.
Conforme los.primeros reportes, se sabe que la víctima estaba atada de pies y manos.
Autoridades investigan a dos personas que habrían ingresado con él antes del hallazgo.
You may also like
-
Unidad de Ruta atropelló y mató a una estudiante en Puebla capital
-
Catrinia: Atlixco celebra el Día de Muertos con un desfile mágico de tradición y fantasía
-
Refrendan Poderes trabajo coordinado en favor de Puebla
-
¡Se realizará el Primer Agrotianguis en Amozoc!
-
Rectora Lilia Cedillo Ramírez da a conocer primeros nombramientos del nuevo periodo BUAP