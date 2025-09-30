Encuentran cadáver en la colonia Campestre Mayorazgo

Desde Puebla

Un hombre de 46 años fue hallado sin vida dentro de su domicilio y con señales de violencia en la colonia Campestre Mayorazgo, Puebla capital.

La noche de este martes.

Conforme los.primeros reportes, se sabe que la víctima estaba atada de pies y manos.

Autoridades investigan a dos personas que habrían ingresado con él antes del hallazgo.