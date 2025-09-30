Cuentan maestras y maestros con una aliada en el Congreso: Laura Artemisa

Staff/RG

Las maestras y maestros tienen una aliada en el Congreso para trabajar por un mejor presupuesto que se traduzca en una educación de calidad, indicó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Laura Artemisa García Chávez.

Al asistir a la inauguración del Foro Estatal de Educación Media Superior “Retos del Siglo XXI, Puebla”, García Chávez reconoció los desafíos que tiene este nivel, por lo que se comprometió a impulsar las acciones necesarias en favor de las y los docentes, así como de las y los estudiantes.

“Desde el Poder Legislativo estaremos trabajando de la mano de sus representantes sindicales y de las autoridades en temas presupuestales, para avanzar sobre todo en el crecimiento, reconocimiento, recategorización, compactaciones y crecimientos que tantos años han tardado en llegar a las maestras y maestros de educación media superior”.

El foro es un espacio de aprendizaje mutuo de intercambio de ideas y de construcción de propuestas para fortalecer el quehacer docente y la política pública educativa de Puebla.

Para los maestros es una invitación para reafirmar su compromiso con una educación que sea pertinente, incluyente y que responda a los retos del Siglo XXI y que nunca pierda el rostro humano de cada uno de los estudiantes poblanos.

En el evento, que reunió a cientos de maestras y maestros, estuvieron presentes el subsecretario de Educación Obligatoria, Antonio Medina Ramírez; el director General de Planeación y del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, Serafín Germán Solís Carrera; la directora de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta, Diana Imelda Cuevas Salazar, así como los líderes sindicales del SNTE 51, Alfredo Gómez Palacios; del SETEP, José Antonio Carrera; del SETEPID, Carolina Reyes Arroyo y del MAS, Lucía Jovita López Pérez.