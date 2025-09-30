Derrumbe cierra carretera Ixtapan de la Sal-San Alejo, piden extremar precauciones

EL VALLE

La carretera que comunica al municipio de Ixtapan de la Sal con la localidad de San Alejo permanecerá cerrada de manera temporal debido a un derrumbe registrado este fin de semana, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos municipal.

Las autoridades señalaron que brigadas ya realizan labores para retirar el material y restablecer la circulación lo antes posible. Mientras tanto, exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y tomar rutas alternas para evitar accidentes.

En las últimas semanas, la zona sur del Estado de México ha enfrentado una serie de derrumbes y deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias, lo que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de varias carreteras que atraviesan zonas montañosas.

Desafortunadamente, estos derrumbes y deslizamientos han afectado la movilidad de comunidades rurales y representan un riesgo tanto para transportistas como para habitantes que dependen de estas vías para sus actividades diarias.

No obstante, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales institucionales, hasta que la vialidad quede completamente segura.