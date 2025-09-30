La SSP de Puebla solicitó el traslado de 20 reos considerados de alta peligrosidad

Erika Méndez
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla solicitó el traslado a penales federales de 20 reos considerados de alta peligrosidad.
En entrevista, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González indicó que cinco son de mayor prioridad.
Destacó el próximo miércoles sostendrá una reunión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para abordar el tema del mundial; sin embargo, reiterará la solicitud de traslado para poder concretar dicha parte.
