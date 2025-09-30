¡Precaución en la carretera México – Tuxpan!

Abelardo Domínguez
En el tramo conocido como paradero La Piedra, a pocos metros de la localidad de María Andrea, se ha formado un asentamiento peligroso debido a las fuertes lluvias recientes.
Protección Civil de Venustiano Carranza brilla por su ausencia o por reportar a la SCT que abandere por su alto riesgo este tramo que, aunque esta zona ha sido reparada anteriormente con capa de asfalto, el problema ha reaparecido. Se exhorta a todos los conductores a extremar precauciones al transitar por esta vía.
- Ubicación: Carretera libre México – Tuxpan
- Causa: Intensas lluvias
- Riesgo: Daños a vehículos y posibles accidentes
