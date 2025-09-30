Sumó 61.3 millones de personas la población económicamente activa, en agosto de 2025: 274 mil menos que en agosto de 2024

Staff/RG
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano. Esta ofrece datos mensuales de la población económicamente activa (PEA), la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.
En agosto de 2025, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 58.8 por ciento. Para agosto de 2024, fue de 60.2 por ciento.
La tasa de desocupación se situó en 2.9 por ciento. En el mismo mes de 2024, fue de 3.0 por ciento.
