Presenta Tonantzin Fernández el Mundial de Voleibol de Playa Sub 21 a restauranteros y hoteleros de San Pedro Cholula

29 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, acompañada de las titulares de las secretarías de Juventud y Deporte, así como de Desarrollo Turístico, Gabriela Sánchez y Carla López-Malo, respectivamente, presentó el Mundial de Voleibol de Playa Sub 21 a restauranteros y hoteleros del municipio.

En su mensaje, Tonantzin Fernández anunció que San Pedro Cholula será sede de este importante evento deportivo internacional, el cual ha recorrido diversas partes del mundo y que, por primera vez, llega al municipio. La presidenta agradeció el respaldo de las secretarías estatales y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacando que este torneo no sólo acercará el deporte a las y los cholultecas, sino que también generará una significativa derrama económica.

Por su parte, Gabriela Sánchez informó que el evento se realizará del 15 al 19 de octubre en la explanada del Parque Soria, espacio que será adaptado con un estadio y canchas de arena para recibir a las 64 mejores parejas del mundo, así como a más de 15 mil asistentes durante los cinco días de actividades.

En su intervención, Carla López-Malo resaltó que Cholula es el Pueblo Mágico más visitado de Puebla y un destino turístico estratégico, por lo que resulta una gran sede para un torneo de talla mundial. Agregó que la participación de restauranteros y hoteleros será fundamental para alcanzar la meta de una derrama económica estimada en 100 millones de pesos, motivo por el cual llamó a la cooperación de todos los sectores.

Finalmente, coincidieron en que Puebla se consolida como uno de los principales destinos turísticos y deportivos de México, y aseguraron que San Pedro Cholula continuará recibiendo eventos de alto impacto gracias a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.