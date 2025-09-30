Bachean vialidades en torno a mercados y centros de abasto

Desde Puebla
Puebla, Pue., 30 de septiembre de 2025.- Como parte de las acciones de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el Gobierno de la Ciudad refuerza sus labores de mantenimiento vial en zonas de alta afluencia como mercados municipales y centros de abasto.
Estas acciones se realizan con base en criterios técnicos de prioridad, flujo vehicular y necesidades identificadas en coordinación con locatarios.
Este martes las cuadrillas de bacheo estarán trabajando en las siguientes vialidades:
📍Circuito Juan Pablo II.
📍Calle 26.
📍Calle 49 Norte.
📍Calle Gasoducto.
📍Avenida San Pablo del Monte.
📍Calle 45 Poniente.
📍Diagonal Defensores de la República.
📍Calle Miguel Negrete.
📍Calle 17 Norte.
📍Calle Nicolás Bravo.
📍Calle Tecamachalco.
📍Avenida José María Lafragua.
📍Avenida 2da. de Juárez.
📍Calle 30 Poniente.
📍Calle 19 Poniente.
📍Bulevar Clavijero.
📍Cerrada Geranio.
📍Avenida de Los Educadores.
📍Bulevar San Aparicio Sur.
