Bachean vialidades en torno a mercados y centros de abasto

Desde Puebla

Puebla, Pue., 30 de septiembre de 2025.- Como parte de las acciones de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el Gobierno de la Ciudad refuerza sus labores de mantenimiento vial en zonas de alta afluencia como mercados municipales y centros de abasto.

Estas acciones se realizan con base en criterios técnicos de prioridad, flujo vehicular y necesidades identificadas en coordinación con locatarios.

Este martes las cuadrillas de bacheo estarán trabajando en las siguientes vialidades:

📍Circuito Juan Pablo II.

📍Calle 26.

📍Calle 49 Norte.

📍Calle Gasoducto.

📍Avenida San Pablo del Monte.

📍Calle 45 Poniente.

📍Diagonal Defensores de la República.

📍Calle Miguel Negrete.

📍Calle 17 Norte.

📍Calle Nicolás Bravo.

📍Calle Tecamachalco.

📍Avenida José María Lafragua.

📍Avenida 2da. de Juárez.

📍Calle 30 Poniente.

📍Calle 19 Poniente.

📍Bulevar Clavijero.

📍Cerrada Geranio.

📍Avenida de Los Educadores.

📍Bulevar San Aparicio Sur.