Video: INAOE anuncia 100 horas de Astronomía del 2 al 5 de octubre

María Huerta
Estudiantes del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) presentaron “100 horas de Astronomía” .
Se realizará del 2 al 5 de octubre en las propias instalaciones del Instituto y el último día en el Museo de la Evolución y el Planetario.
Abundaron que durante estos días se podrán vivir experiencias, como un taller que detallará el uso del telescopio milimétrico, como tomar una fotografía a la luna a través de un telescopio, observaciones lunares y la proyección de la película interestelar.
Cabe destacar que en días pasados se realizó el día de la Astronomía, fecha creada por fanáticos de esta rama.
