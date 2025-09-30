Video: Gobierno buscará que cooperativas fabriquen 700 mil pares de zapatos para estudiantes en 2026, detalló Armenta 

Erika Méndez
El gobierno de Puebla buscará que cooperativas de Tehuacán y Tepeyahualco fabriquen 700 mil pares de zapatos para estudiantes en 2026.
En conferencia de prensa, el mandatario Alejandro Armenta destacó que este 2025 entregarán 300 mil pares.
Indicó que, gracias a un diagnóstico, lograron ubicar municipios con potencial para elaborar dicho producto, que comprarán en 182 pesos por par, más IVA y el costo de distribución.
