Video: Puebla, séptimo estado del país en feminicidios: Ibero 

María Huerta

La Universidad Iberoaméricana Puebla, a través del Observatorio de Violencia Social y de Género, presentó su informe “Lucha por la justicia es una lucha por la vida”, para señalar que, en promedio, cada 7 días se comete un feminicidio en la entidad.

De acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla es el estado siete con más feminicidios a nivel nacional y su capital está en el sitio 12 entre los 100 municipios del país con mayor número de casos.

Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género IBERO Puebla, expuso que en Puebla se han registrado al menos 25 probables feminicidios en lo que va del año y abundó que 2024 fue el de más incidencias, con 55 casos.

Abundó que, de enero de 2021 al 15 de septiembre de 2025, en Puebla se registraron 244 probables feminicidios.

Las parejas sentimentales de las víctimas son señaladas como los más probables presuntos responsables.