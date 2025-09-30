Murió mujer en accidente mientras llevaba a sus hijos a la escuela en Tlatlauquitepec

Desde Puebla

Se registró un accidente en la autopista Virreyes–Teziutlán, a la altura del puente de Cuautlamingo, Tlatlauquitepec.

En este hecho de tránsito una mujer perdió la vida, mientras tres menores de edad y dos adultos que iban con ella sobrevivieron, aunque resultaron lesionados.

La camioneta Tacoma color vino de la familia perdió el control y volcó.

Los ocupantes se dirigía a la escuela de los niños al momento del accidente.

Elementos de la policía estatal de Caminos efectuaron el levantamiento del cadáver.