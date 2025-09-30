Murió mujer en accidente mientras llevaba a sus hijos a la escuela en Tlatlauquitepec

Desde Puebla
Se registró un accidente en la autopista Virreyes–Teziutlán, a la altura del puente de Cuautlamingo, Tlatlauquitepec.
En este hecho de tránsito una mujer perdió la vida, mientras tres menores de edad y dos adultos que iban con ella sobrevivieron, aunque resultaron lesionados.
La camioneta Tacoma color vino de la familia perdió el control y volcó.
Los ocupantes se dirigía a la escuela de los niños al momento del accidente.
Elementos de la policía estatal de Caminos efectuaron el levantamiento del cadáver.
You may also like
-
Video: INAOE anuncia 100 horas de Astronomía del 2 al 5 de octubre
-
Bachean vialidades en torno a mercados y centros de abasto
-
Dejan dos embolsados con huellas de violencia en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo
-
Durante cateo en local abandonado del mercado Morelos, encuentran rastros de sangre
-
Derrumbe cierra carretera Ixtapan de la Sal-San Alejo, piden extremar precauciones