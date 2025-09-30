Dejan dos embolsados con huellas de violencia en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo 

Abelardo Domínguez

La tranquilidad del municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, se vio interrumpida el pasado lunes 29 de septiembre tras el macabro hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas en la zona de Xayahualulco, cerca del límite estatal con Puebla.

Los restos humanos fueron encontrados por un pastor con su ganado.

Fuentes de seguridad confirmaron que se trataba de dos hombres cuyos cuerpos se encontraban dentro de bolsas plásticas cubiertos con una cobija.

Ambos cadáveres presentaban visibles huellas de violencia, un detalle que ha reforzado la gravedad del caso.

El hallazgo, según un comunicado emitido por el Concejo Municipal de Ahuazotepec, se registró específicamente sobre el camino que conduce al paraje conocido como “Bosque de las Cabañas”, aunque dentro de la jurisdicción de Cuautepec.

En estricto seguimiento a los protocolos legales, el caso ha sido turnado a las autoridades hidalguenses, quienes han iniciado las diligencias de ley correspondientes para esclarecer el doble homicidio.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil detrás de este violento suceso que ha conmocionado a la región. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo se encargará de llevar a cabo la investigación pertinente.