Isaac del Toro, séptimo en el Mundial de Ciclismo de Ruta

Isaac del Toro terminó en el séptimo lugar de la competencia de ruta del Mundial de Kigali, en Ruanda, culminando de gran forma el máximo campeonato de la especialidad

Isaac del Toro sigue cosechando logros importantes en su naciente carrera en el ciclismo mundial. El mexicano terminó en el séptimo lugar de la competencia de ruta del Mundial de Kigali, en Ruanda, la tarde de este domingo 28 de septiembre, culminando de gran forma el máximo campeonato de la especialidad.

La ruta fue de 267.5 kilómetros y el gran reto en el país africano fue el desnivel acumulado en todo el recorrido, que ascendía a 5,475 metros.

La competencia para Isaac del Toro, en un punto, estuvo rozando la historia al liderar la carrera por poco más de 30 kilómetros. Sin embargo, su coequipero Tadej Pogačar, del equipo UAE Team Emirates XRG, tuvo un mejor ritmo y terminó rebasando al mexicano.

El ciclista de Eslovenia logró sacar una gran ventaja para colgarse la medalla de oro en Ruanda.

El ataque de Pogačar contra Del Toro se produjo cuando faltaban 66 kilómetros de la ruta, y el joven mexicano de 21 años ya no pudo mantener el ritmo. Con el paso de los kilómetros, el aspecto físico fue mermando para el ‘Torito’, pero pudo mantenerse entre los 10 mejores.

Finalizó con un tiempo de 6 horas, 28 minutos y 7 segundos, a 6 minutos y 47 segundos del líder Pogačar. Fueron solo 3 minutos y 30 segundos lo que separó al pedalista oriundo de Ensenada de poder ganar alguna presea.

El podio de la ruta lo completó Remco Evenepoel, de Bélgica, con la medalla de plata, y el bronce fue para Ben Healy, de Irlanda. Con estos resultados, Isaac del Toro consiguió colocarse entre los 10 mejores del mundo tanto en la prueba de ruta como en la contrarreloj.

Este es un logro que quedará marcado no solo en el ciclismo mexicano, sino en el ciclismo de Latinoamérica, donde Del Toro ha explotado en estos primeros meses de competencia en el máximo nivel mundial.