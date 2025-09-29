Suman 31 fallecidos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 13 personas permanecen hospitalizadas

EL VALLE

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que una persona más falleció a consecuencia de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, con lo que el saldo mortal asciende a 31 víctimas.

De acuerdo con el más reciente reporte oficial, 13 personas continúan hospitalizadas, mientras que 40 han sido dadas de alta tras recibir atención médica por quemaduras y otras lesiones.

El hombre se encontraba internado en el Hospital General 20 de noviembre, pero recientemente se reportó su deceso por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció el pasado martes que la administración local ya cuenta con una propuesta de regulación para el transporte de pipas de gas y vehículos que trasladan materiales peligrosos. Sin embargo, precisó que será presentada de manera oficial una vez que el Gobierno Federal emita sus propias medidas de control y seguridad en los próximos días.

El accidente en el Puente de la Concordia es considerado uno de los más graves en la capital en los últimos años por el número de víctimas y la magnitud de los daños materiales.