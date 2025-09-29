Dan viaje sonoro por su vía láctea: Zoé reúne a 60 mil fans en la primera de cinco fechas sold out

EXCELSIOR

La banda deleitó a 60 mil personas con un show de más de dos horas, pese a una fuerte lluvia al inicio

Zoé puede desaparecer por meses, incluso por años, pero la banda ya dejó una marca indeleble en la historia del rock mexicano. Su música tocó y trastocó a una generación completa y ayer, en medio de una lluvia que parecía no dar tregua, 60 mil de esos fans se reencontraron con ella en la primera de cinco fechas sold out, en donde Denise Gutiérrez subió a cantar con ellos, y el llamado de “Palestina libre” se hizo presente.

Con una figura a contraluz de lo que podría ser un ser espacial con una flor en mano y un fondo completamente rosa —sí la portada del Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, de 2006—, León, Sergio, Jesús, Ángel y Rodrigo tomaron sus lugares en el escenario para comenzar el viaje sonoro, entre imágenes fuera de rango muy al estilo artpop, con Memo Rex, en la que la gente no dudó en sacar sus celulares y captar el primer tema de la noche.

Muchísimas gracias, bienvenidos esta noche… está muy chingón, estamos muy contentos de estar aquí en ésta, la primera de cinco noches que vamos a ofrecer. Estamos muy conmovidos por todo el cariño y por todo lo que pasó con estas fechas”, lanzó León con guitarra en mano, para instantes después soltarla y darle voz a Vinyl.

Fue justo en ese momento cuando el club de fans de Zoé comenzó a pasar bolsitas con papelitos rosa para preparar a todos aquellos que quisieran, lo colocaran en la lámpara de sus teléfonos para encenderlos cuando Vía láctea tuviera su turno en el repertorio.

Y entonces sucedió, el Estadio GNP Seguros parecía que tenía bioluminiscencia rosada cuando el tema resonó en las bocinas y el público encendió sus celulares y coreó la canción con todas sus fuerzas acompañando a León en cada palabra.

Han pasado casi 20 años desde que el disco salió al mercado y le llegó a una generación completa que ayer, sin importar si estaban hasta adelante, en general o hasta arriba, todos fueron al estadio a revivir sus recuerdos y, por qué no, a darse un toque de mariguana que lograron pasar entre los filtros, para sentir más profundamente rolas como No me destruyas y Corazón atómico.

Y es que sí, Zoé es una de esas bandas que permiten que las texturas sonoras y visuales lleguen hasta el alma y más cuando se creció con ellas. Por eso cada color en el escenario, cada cambio de iluminación tiene un por qué, una razón de ser.

Como fue en Mrs. Nitro, en la que un bosque, una partitura, un baño y una iglesia pasaron por la pantalla —que estaba colocada de tal forma que parecía quererse devorar al público—, mientras que los estrobos en luz blanca rebotaban en las retinas de la gente y enmarcaban las siluetas de Zoé.

¿Como van? Dejó de llover. Gracias, Tláloc”, dijo León arrancando la ovación de sus fans que se estremecieron al escuchar las primeras notas de Nunca, que llegó acompañada de un centro lumínico en el centro del escenario que atrapaba la luz roja y amarilla para instantes después regresarla de la misma forma, un viaje visual para cualquiera.

La gente espero paciente mientras la lluvia cesaba.

Cinco fechas en el Estadio GNP Seguros no es cualquier cosa y Zoé lo sabe, por eso no escatimó en su producción, volvieron a sorprender como lo han hecho desde sus primeros shows, nada más que ahora se dieron el lujo, porque lo pueden hacer, de compartir un video de memoria, en el que se les vio en los estudios Sonic Ranch cuando grabaron el emblemático disco.

¿Les gustó?”, preguntó León para recibir como respuesta una ovación antes de que esta creciera y se convirtiera en un coro gigantesco acompañado de lucecitas de celulares mientras Paula, en medio de tonalidades púrpura y lila, hizo su entrada triunfal, de la misma forma que hace casi dos décadas.

Triste Sister y Paz fueron las siguientes en tomar su lugar en el recorrido del disco, llevando al público a un estado de emoción pasiva, de esa que hace que la canción se sienta. Y de pronto, no podía ser de otra forma, Zoé se manifestó —de la misma forma que lo ha hecho en ocasiones

anteriores— sobre lo que sucede en el mundo y fue contundente. “Palestina libre”, se leyó en las pantallas del estadio sobre la bandera del país asiático.

Y sí, ese fue el preámbulo de una sorpresa que Zoé preparó para su público. Rexsexex, uno de sus nuevo sencillos, sonó por primera vez en vivo en la CDMX, dejando ver lo que podría venir en un futuro en lo que se refiere al sonido de Zoé, que tiene ese sello, pero que sin duda los lleva a esos primeros acordes rockeros con los que se enamoraron de la música.

Solo, Veneno, No hay mal que dure, Fin de semana y Últimos días, llegaron a completar parte del set que León y compañía prepararon para esta primera noche, causando un efecto de emoción nostálgica que continuó con temas como Campo de fuerza, Miel, Azul y Luna, en la que Denise Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!, los acompañó en el escenario.

